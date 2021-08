World Lion Day 2021: సింహాలకూ ఓ రోజు: ఆ రాజసాన్ని చూడాలంటే ఈ అయిదు చోట్లకు వెళ్లాల్సిందే!

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: చరిత్రలో సింహాలకూ ఓ రోజు ఉంది. ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు 10వ తేదీని ప్రపంచ సింహాల దినోత్సవం జరుపుకొంటారు. సంవత్సరం పాటు సింహాల సంరక్షణ కోసం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను చేపట్టిన చర్యలను సమీక్షింఛడం, వాటి సంఖ్యను మరింత పెంచడానికి మరో ఏడాది పాటు తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయాలపై కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందిస్తోంటాయి. ప్రస్తుతం ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ (IUCN) సింహాలను అంతరించిపోనున్న జాతిగా గుర్తించారు. భారత్‌లో వాటి సంఖ్య ఏ ఏడాదికి ఆ ఏడాది పెరుగుతోంది.

English summary

PM Modi conveys his greetings on 'World Lion Day', says "India is proud to be home to the Asiatic Lion. It would make you happy that the last few years have seen a steady increase in India’s lion population