oi-Chandrasekhar Rao

వాషింగ్టన్: నెలరోజులకు పైగా రష్యా, ఉక్రెయిన్ మధ్య కొనసాగుతూ వచ్చిన భీకర యుద్ధానికి పుల్‌స్టాప్ పడినట్టే కనిపిస్తోంది. ఇప్పట్లో ఈ యుద్ధానికి అంతు అనేదే ఉండకపోవచ్చంటూ వార్తలు వెలువడుతోన్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రష్యా.. అనూహ్య నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. వెనక్కి తగ్గింది. రష్యాతో వెనకడుగు వేయించడానికి పాశ్చాత్య దేశాలు చేస్తోన్న ప్రయత్నాలేవీ ఫలించనప్పటికీ- టర్కీలోని ఇస్తాంబుల్ వేదికగా సాగిన శాంతి చర్చలు కొంత ప్రభావాన్ని చూపాయి. ఈ చర్చల పాక్షికంగా సఫలం అయ్యాయి.

వెనక్కి తగ్గిన రష్యా: అక్కడి నుంచి సైన్యం ఉపసంహరణకు ఓకే: ఇస్తాంబుల్ చర్చలు ఫలించినట్టే?

English summary

A face-to-face meeting between Ukraine's Volodymyr Zelenskyy and Russia's Vladimir Putin is 'possible' following the completion of the latest round of peace talks in Turkey's Istanbul.