International

oi-Chandrasekhar Rao

కాబుల్: ఇస్లామిక్ దేశం ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌‌లో ఇస్లామిక్ స్టేట్స్ ద ఇరాక్ అండ్ లెవాంట్ ఉగ్రవాదులు మరోసారి పంజా విసిరారు. విరుచుకుని పడ్డారు. రాజధాని కాబుల్‌లోని సైనిక ఆసుపత్రిపై భయానక దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనలో 19 మంది దుర్మరణం పాలయ్యారు. 60 మంది వరకు గాయపడ్డారు. వారిలో పలువురి ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఫలితంగా- మరణాల సంఖ్య మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉందనే ఆందోళన వ్యక్తమౌతోంది.

English summary

At least 19 people were killed and 50 more wounded in an attack on a military hospital in Kabul on Tuesday, the latest atrocity to rock Afghanistan since the Taliban seized power.