oi-Srinivas Mittapalli

ఆఫ్గనిస్తాన్‌‌లో తాలిబన్ల రాజ్య స్థాపన తర్వాత అక్కడి జనజీవనం కకావికలమైంది. గూడు చెదిరిన పక్షుల వలె ఆఫ్గనిస్తానీలు దిక్కుతోచని స్థితిలో చిక్కుకుపోయారు. దేశం దాటి పారిపోయేందుకు వేలాది మంది కాబూల్ విమానాశ్రయం వద్ద పడిగాపులు కాస్తున్నారు. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల ప్రకారం... ఆఫ్గనిస్తానీలంతా ఇప్పటికిప్పుడు శరణార్థులుగా ఏ దేశానికి వెళ్లేందుకైనా సిద్ధంగా ఉన్నారు. కానీ అంతమందిని ఏ దేశం అక్కున చేర్చుకోవాలి... అది సాధ్యపడేదేనా... కచ్చితంగా కాదనే చెప్పాలి. ఇక తాము దేశం వీడటం అసాధ్యమని గ్రహించిన కొంతమంది ఆఫ్గనిస్తానీలు... ఇక చావైనా,బతుకైనా అక్కడే తేల్చుకునేందుకు సిద్ధపడుతున్నారు. అలా కాబూల్ విమానాశ్రయాన్ని వీడి స్వగ్రామానికి వెళ్లిన ఇద్దరు మహిళలు అంతర్జాతీయ మీడియా రాయిటర్స్‌తో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా వారు పలు ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు.

English summary

Shirin Tabrik, 43, a female teacher from Afghanistan, arrived at the Hamid Karzai airport in Kabul five days ago to leave the country. Those five days were spent there day and night. As the days passed she lost the hope. She now understands that it is impossible for her to leave Afghanistan. With this, she decided to stay in the country rather than waiting there.