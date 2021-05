వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే కళ్లు చెదిరే ప్రైజ్ మనీ-కాలిఫోర్నియా బంపర్ ఆఫర్-ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇదే ట్రెండ్

International

oi-Srinivas Mittapalli

అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలో మాస్ వ్యాక్సినేషన్‌ను పెంచేందుకు అక్కడి గవర్నర్ గెవిన్ న్యూసొమ్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రజలను వ్యాక్సినేషన్‌ వైపు ఆకర్షించేందుకు 'లాటరీ' విధానాన్ని ఈ ప్రక్రియకు లింక్ చేశారు.దీని ప్రకారం వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నవారు లాటరీలో పాల్గొనేందుకు అర్హులు. 'వ్యాక్స్ ఫర్ ది విన్' పేరుతో నిర్వహిస్తున్న ఈ లాటరీ ద్వారా విజేతలకు 116.5 మిలియన్ డాలర్ల ప్రైజ్ మనీని అందించనున్నారు. ఒక్క కాలిఫోర్నియా మాత్రమే కాదు అమెరికాలోని చాలా రాష్ట్రాలతో పాటు పలు దేశాలు కూడా ఇదే ట్రెండ్‌ను ఫాలో అవుతున్నాయి.

English summary

Gov. Gavin Newsom of California on Thursday announced a $116.5 million giveaway to residents who receive a coronavirus vaccination, the latest and largest such effort among U.S. states seeking to motivate people to get a shot.