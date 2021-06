covid పుట్టుకపై షాకింగ్ ట్విస్ట్: chinaలో కాదు, అమెరికాలోనే -whoతో దర్యాప్తునకు డ్రాగన్ డిమాండ్

International

oi-Madhu Kota

యోగుల పుట్టుక, వాగుల పుట్టుక ఎవరికీ తెలీదనే నానుడి కరోనా వైరస్‌కూ వర్తించేలా పరిస్థితి తయారైంది. పుట్టి ఏడాదిన్నర దాటినా, ఇప్పటికీ భూగోళమంతా మహమ్మారి కోరల నుంచి బయటపడలేకపోతున్నది. గురువారం నాటికి గ్లోబల్ గా కేసుల సంఖ్య 17.78కోట్లకు, మరణాల సంఖ్య 38.5లక్షలకు పెరిగాయి. వైరస్ పుట్టుక మూలాలను కనిపెట్టగలిగితే దాని వ్యాప్తిని అడ్డుకోవడం ఇంకా సులువు అవుతుందని సైంటిస్టులు చెబుతుండగా, ఆ విషయంలో అగ్రదేశాలైన అమెరికా, చైనాలు మాటలతోనే యుద్ధం చేసుకుంటున్నాయి. మొన్నటిదాకా వూహాన్ ల్యాబ్ లీక్ థియరీతో అమెరికా బాణాలు విసరగా, ఇప్పుడు చైనా.. యూఎస్ ఎన్ఐహెచ్ నివేదికను అడ్డంపెట్టి కొత్త డిమాండ్లను తెరపైకి తెచ్చింది..

Etelaపై Jagan ఆగ్రహం -KCR బర్రెలు తినేవాడైతే నువ్వు గొర్రెలు తినే రకమంటూ -BJP, Modiపైనా ఫైర్

English summary

A senior Chinese expert said the United States should be the priority in the next phase of investigations into the origin of COVID-19 after a study showed the disease could have been circulating there as early as December 2019, state media said on Thursday. The study, published this week by the U.S. National Institutes for Health (NIH), showed that at least seven people in five different U.S. states were infected with SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, weeks before the first official cases were reported. Zeng Guang, chief epidemiologist with the Chinese Center for Disease Control and Prevention while speaking to state-owned Global Times said that it's time to shift the attention to the United States which was slow to test people when the outbreak first happened and it was the home for many biological laboratories.