వేడెక్కిన అమెరికా- మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన నిర్ణయం..!!

వాషింగ్టన్: డొనాల్డ్ ట్రంప్.. అగ్రరాజ్యం అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు. 2020లో జరిగిన అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో తృటిలో ఓటమిపాలైన రిపబ్లికన్ పార్టీ నాయకుడు. వరుసగా రెండోసారి అధికారంలోకి రావడానికి చివరి వరకు ప్రయత్నాలు సాగించినప్పటికీ.. సఫలం కాలేకపోయారు. డెమొక్రటిక్ అభ్యర్థి జో బైడెన్ చేతిలో పరాజయాన్ని చవి చూశారు. ఆ తరువాత అనేక కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఎన్నికల ఫలితాలపై ఆయన కోర్టుకెక్కారు గానీ అక్కడా అపజయమే పలకరించింది.

English summary

Former US President Donald Trump announces his bid for the 2024 presidency post. He said that to make America great and glorious again he will contest in the elections.