Illegal affair: భర్తకు బ్రెడ్, జామ్, ప్రియుడికి రసగుల్లా, జామున్, నడిరోడ్డులో ప్రియుడివి కట్ !

oi-Mallikarjuna

ఇస్లామాబాద్/చెన్నై: భర్తతో హ్యాపీగా కాపురం చేస్తున్న భార్య జీవితంలో ఓ వ్యక్తి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. రానురాను భర్తకు బ్రెడ్ జామ్ ఇచ్చిన భార్య ప్రియుడికి మాత్రం పాలకోవ, రసగుల్లా, జామున్ ఇచ్చింది. భార్య అక్రమ సంబంధం విషయం కొంత కాలం గుట్టుచప్పుడు కాకుండా సాగిపోయింది. అయితే గ్రహాలు అనుకూలించక భార్య భాగోతం ఆమె భర్తకు తెలిసిపోయింది. నీ పద్దతి మార్చుకోవాలని భార్యకు చాలాసార్లు నచ్చ చెప్పాడు. భార్య మాట వినకపోవడంతో ఆమె ప్రియుడికి భర్త వార్నింగ్ ఇచ్చాడు. భార్య, ఆమె ప్రియుడు మాట వినకపోవడంతో భర్త రగిలిపోయాడు. అంతే కత్తి చేతిలో పట్టుకున్న భర్త నడిరోడ్డులో వెంటాడి వెంటాడి భార్య ప్రియుడికి ఏమి కోయ్యాలో అవి కోసేయడం కలకలం రేపింది.

English summary

Illegal affair: A Pakistani man was hospitalised after his nose and ears were chopped off with a knife for allegedly having an affair with a married woman in the country's Punjab province.