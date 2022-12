Covid cases In China: చైనాలో మరణమృదంగం.. భారీగా పెరుగుతోన్న కరోనా కేసులు..

International

oi-Chekkilla Srinivas

డ్రాగన్ దేశం చైనాలో కొవిడ్ కేసులు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. కేసులే కాదు మరణాలు కూడా సంభవిస్తున్నాయి. దేశ జనాభాలో 60 శాతం మంది.. అంటే సుమారు 84 కోట్ల మంది వైరస్‌ బారిన పడతారని అమెరికాకు చెందిన ప్రజారోగ్య శాస్త్రవేత్త ఎరిక్‌ ఫీగ్ల్‌-డింగ్‌ అంచనా వేశారు. ఆయన చెప్పిన విధంగానే చైనాలో కరోనా కేసులు భారీగా పెరుగుతున్నాయి.

English summary

In China, the country of the dragon, the cases of Covid are increasing rapidly. Not only cases but also deaths are occurring.