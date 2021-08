Marburg virus: ముప్పేటదాడి: గబ్బిలాల నుంచి డేంజరస్ డిసీజ్: సోకితే చనిపోవడానికి 88% ఛాన్స్

International

జెనీవా: ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్ మహమ్మారి ఇప్పటికే ప్రపంచాన్ని వణికిస్తోంది. ఏడాదిన్నర కాలంగా భూగోళం మొత్తాన్నీ గడగడలాడిస్తోంది. దీని బెడద ఎప్పుడు పూర్తిగా తగ్గుతుందో తెలియదు. వేవ్‌ల మీద వేవ్‌లు వచ్చిపడుతోన్నాయి. వచ్చిన ప్రతీసారీ లక్షలాది మంది ప్రాణాలను హరించి వేస్తోంది కరోనా వైరస్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 43 లక్షల మందికి పైగా కరోనా బారిన పడి మరణించారు.

ఈ సంఖ్య అక్కడితో ఆగేలా కనిపించట్లేదు. కాలం గడిచే కొద్దీ మరణాల సంఖ్య కూడా పెరుగుతూనే ఉంది. ఈ వైరస్‌పై ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఓ యుద్ధమే చేస్తోన్నాయి. కరోనా వైరస్ ఎప్పటికప్పుడు తన రూపాన్ని మార్చుకుని మరీ విజృంభిస్తోంది. కరోనా ధాటికి ప్రపంచ దేశాలన్నీ లాక్‌డైన్‌లోకి వెళ్లిపోయాయి. అది మిగిల్చిన సంక్షో్భ సరిస్థితుల నుంచి ఇప్పటికీ కోలుకోలేకపోతున్నాయి.

English summary

The World Health Organization confirmed the first-ever case of the highly infectious disease 'Marburg' virus in West Africa. The WHO informed that Marburg, which is in the same family as the virus that causes Ebola.