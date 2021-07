అమెరికాలో బయటపడ్డ అరుదైన 'మంకీ పాక్స్'... గడిచిన 20 ఏళ్లలో ఇదే తొలి కేసు...

International

దాదాపు రెండు దశాబ్దాల తర్వాత అమెరికాలో అరుదైన 'మంకీ పాక్స్' వ్యాధి బయటపడింది. కొద్దిరోజుల క్రితం నైజీరియా నుంచి తిరిగొచ్చిన టెక్సాస్‌కి చెందిన ఓ వ్యక్తిలో ఈ వ్యాధి బయటపడింది. ప్రస్తుతం డల్లాస్‌లోని ఓ ఆస్పత్రిలో అతన్ని ఐసోలేషన్‌లో ఉంచారు. ప్రస్తుతం అతని కాంటాక్ట్స్‌ని గుర్తించే పనిలో అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు. అతనితో పాటు విమాన ప్రయాణం చేసినవారిని,ఇటీవల అతన్ని కలిసినవారిని గుర్తించనున్నారు. అమెరికాకు చెందిన సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్(సీడీసీ) ఈ వివరాలు వెల్లడించింది.

Almost two decades later, a rare 'monkey pox' disease has emerged in America. A man from Texas who returned from Nigeria a few days ago contracted the disease.