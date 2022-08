Social Media: 20 ఏళ్ల తర్వాత తల్లితో మాట్లాడిన కూతురు.. పాకిస్థాన్ లో నరకం చూస్తున్నట్లు కన్నీరు..

International

oi-Chekkilla Srinivas

తల్లీకూతుళ్ల బంధం విడదీయలేనిది. కానీ ఆ తల్లీకూతుళ్లు 20 ఏళ్ల తర్వాత మాట్లాడుకుంటే.. ఆ ఆనందం మాటల్లో చెప్పలేం. ఇది ఏదో సినిమా కథ కాదు నిజమైన జీవితగాథ.. ఏ రియల్ స్టోరీ.. ముంబైలో భాను, తన కుమార్తె యాస్మిన్ షేక్ నివాసించేవారు. 2002లో యాస్మిన్ షేక్ కు ఒక రిక్రూట్‌మెంట్ ఏజెంట్ దుబాయ్‌లో కుక్ ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని హామీ ఇచ్చారు.

English summary

Sixty-five-year-old Hamida Banu spoke to her daughter Yasmin for the first time in 20 years after she left India in 2002 when a recruitment agent promised to get her the job of a cook in Dubai.