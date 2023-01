Doctor: ముగ్గురు భార్యలు, 60 మంది పిల్లలు, ఐదు క్రికెట్ టీమ్ లు రెడీ చేసి నాలుగో భార్య?, ఆపరారేయ్ !

International

oi-Mallikarjuna

ఇస్లామాబాద్/పాకిస్థాన్: ఒక భార్యతో కాపురం చేసి ఇద్దరు, ముగ్గురు పిల్లలను కని వారిని పెంచి పోషించడం సామాన్య ప్రజలకు, మధ్యతరగతి వారికి కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుందని మనం నిత్యం చూస్తూనే ఉన్నాము. కొందరు ఇద్దరు మహిళలను పెళ్లి చేసుకుని నలుగురు, లేదా ఐదు మంది పిల్లలకు తండ్రి అవుతున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఓ పోటుగాడు ముగ్గురు మహిళలను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ముగ్గురు భార్యలతో కలిసి ఒకే ఇంటిలో కాపురం ఉంటున్నాడు. అంతవరకు బాగానే ఉన్న ముగ్గురు భార్యలతో కాపురం చేసిన మహానుభావుడు ఏకంగా 60 మంది కుమార్తెలు, కుమారులకు తండ్రి అయ్యాడు. ఇప్పుడే లేటేస్ట్ గా ఓ బిడ్డకు తండ్రి అయ్యాడు. మాకు ఇక ఓపిక లేదని ముగ్గురు భార్యలు చెప్పినట్లు ఉన్నారు. ఇప్పుడు రూట్ మార్చిన మనోడు నాలుగో పెళ్లి చేసుకుని ఇంకా కొంత మందికి తండ్రి కావాలని ఆశపడుతున్నాడు.

మనోడి పిల్లలతో ఐదు క్రికెట్ టీమ్ లు రెడీ చేసినా ఇంకా మిగిలిపోతారు.

Sardar Jan, a resident of Quetta, became the father of the “sixtieth” child. Sardarjan Mohammad Khan, a resident of Quetta, the Capital of Balochistan, said his sixtieth child was given birth yesterday. Jan uttered the newborn child is a baby son and he named him Khushal. pic.twitter.com/OHxbYm35kW

English summary

A doctor who fathered as many children as five cricket teams. One Pakistani man became a father for the 60th time. Doctor married to 3 women and is known for his massive family. The elated new father is now looking for a fourth woman as he hopes to marry again.