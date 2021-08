International

ఇండియాతో సరిహద్దును పంచుకునే దక్షిణాసియా దేశం అఫ్గానిస్థాన్ లో అసాధారణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అమెరికా సేనల నిష్క్రమణ తర్వాత నాలుగు వారాల వ్యవధిలోనే దేశం మొత్తాన్ని తాలిబన్ సేనలు ఆక్రమించుకున్నాయి. ఆదివారం నాటికి కాబూల్ సిటీని చుట్టుముట్టిన తాలిబన్ సేనలు.. రక్తపాతానికి తావు లేకుండా శాంతియుతంగా అధికార మార్పిడి కోసం అధ్యక్షుడు అష్రఫ్ ఘనిపై ఒత్తిడి పెంచాయి. ఆ మేరకు అంగీకారం కూడా కుదిరిందనే వార్త వెలువడగా, అసలు ఘని అధ్యక్ష భవనంలోనే లేడని, దేశం విడిచి పారిపోయాడని ఆలస్యంగా వెల్లడైంది..

President Ashraf Ghani has left Afghanistan for Tajikistan as Taliban closes in on Kabul, according to the country’s top peace negotiator Abdullah. “The former Afghan president has left the nation,” Abdullah, the head of the High Council for National Reconciliation, said in a video on his Facebook page. The Taliban said they will enter the capital Kabul to prevent looting after local police deserted their posts, a spokesman for the armed group said late on Sunday.