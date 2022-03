వెనక్కి తగ్గిన రష్యా: అక్కడి నుంచి సైన్యం ఉపసంహరణకు ఓకే: ఇస్తాంబుల్ చర్చలు ఫలించినట్టే?

International

వాషింగ్టన్: నెలరోజులకు పైగా రష్యా, ఉక్రెయిన్ మధ్య కొనసాగుతూ వచ్చిన భీకర యుద్ధానికి పుల్‌స్టాప్ పడినట్టే కనిపిస్తోంది. ఇప్పట్లో ఈ యుద్ధానికి అంతు అనేదే ఉండకపోవచ్చంటూ వార్తలు వెలువడుతోన్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రష్యా.. అనూహ్య నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. వెనక్కి తగ్గింది. రష్యాతో వెనకడుగు వేయించడానికి పాశ్చాత్య దేశాలు చేస్తోన్న ప్రయత్నాలేవీ ఫలించనప్పటికీ- టర్కీలోని ఇస్తాంబుల్ వేదికగా సాగిన శాంతి చర్చలు కొంత ప్రభావాన్ని చూపాయి. ఈ చర్చల పాక్షికంగా సఫలం అయ్యాయి.

English summary

Russia has decided to drastically cut its military activity focused on Kyiv and Chernihiv in Ukraine, its deputy defence minister said on Tuesday, after talks between Russian and Ukrainian negotiating teams in Istanbul.