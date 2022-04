Russia Ukraine War: పక్కలో పడుకో, లేదంటే 20 మంది మగాళ్లు వచ్చి రేప్ చేస్తారు, రష్యా అరాచకం !

International

oi-Mallikarjuna

ఉక్రెయిన్: ఉక్రెయిన్ మీద దండయాత్ర చేస్తున్న రష్యా సైనికులు రెచ్చిపోతున్నారని మరోసారి వెలుగు చూసింది. ఇప్పటికే ఉక్రెయిన్ యువతులు, మహిళల మీద అత్యాచారాలు చేస్తున్నారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఉక్రెయిన్ మహిళల మీద రష్యా సైనికులు రష్యా అత్యాచారం చేస్తున్నారని ఉక్రెయిన్ అధికారులు ఆరోపించారు. ఇప్పుడు స్వయంగా బాధితురాలు రష్యా సైనికులపై ఆరోపణలు చెయ్యడం కలకలం రేపింది. 16 ఏళ్ల గర్బవతి రష్యా సైనికుల ఆరాచకాలు బయటపెట్టింది. నన్ను తన పక్కలో పడుకొని పడక సుఖం ఇవ్వాలని రష్యా సైనికుడు ఒత్తిడి చేశాడని, అందుకు తాను నిరాకరిస్తే మర్యదగా నేను చెప్పినట్లు వినకపోతే 20 మంది మగాళ్లను పిలుచుకుని వచ్చి నీ మీద గ్యాంగ్ రేప్ చేయిస్తానని వార్నింగ్ ఇచ్చాడని బాధితురాలు ఆరోపించింది. భోజనం కోసం బయటకు వచ్చిన తనను బెదిరించిన రష్యా సైనికుడు తన మీద అత్యాచారం చేసి మరుసటి రోజు మరో సైనికుడిని నా దగ్గరకు పిలుచుకుని వచ్చి అతని కోరిక తీర్చాలని టార్చర్ పెట్డాడని గర్బవతి ఆరోపణలు చేసిందని, రష్యా ఆధీనంలో ఉన్న ఓ గ్రామంలో ఈ దారుణం జరిగిందని అంతర్జాతీయ మీడియా కథనం వెళ్లడించింది.

English summary

Russia Ukraine War: Either you sleep with me now, or I will bring 20 more men," these were the words of a drunk Russian soldier before he allegedly raped a 16-year-old pregnant teen in the village of Kherson -- under Russian control.