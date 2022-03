Russia Ukraine Video:అయ్యో పాపం.. వారం రోజుల క్రితం స్కూల్లో ఈ చిన్నారులు..మరి ఇప్పుడు..?

International

oi-Kannaiah

రష్యా ఉక్రెయిన్ పై పగబట్టింది. ఎక్కడా కించిత్ జాలి దయ లేకుండా వ్యవహరిస్తోంది. ఇప్పటికే ఆ చిన్న దేశంపై రష్యా రాకాసి వ్యవహరించిన తీరుపట్ల ప్రపంచ దేశాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. రష్యా ఇంత దారుణానికి పాల్పడటంపై ఐక్యరాజ్య సమితి కూడా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఓ వైపు తమ లక్ష్యం ఉక్రెయిన్ పౌరులు కాదంటూనే మరో వైపు అదే పౌరులు నివసించే ప్రాంతాల్లో బాంబుల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. రష్యా చేసిన ఈ భీకర దాడికి చిగురుటాకుల వణికిపోతోంది ఉక్రెయిన్. ఈ సమయంలో ప్రపంచ దేశాలు ఉక్రెయిన్‌కు మానసికంగా అండగా ఉంటామని చెబుతున్నాయే తప్ప... ఒక్కరూ కూడా తమ బలగాలను పంపుతామని చెప్పడం లేదు.

ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ కూడా తమకు ఆయుధాలను ఇస్తే రష్యాను తమ బలగాలు ధీటుగా ఎదుర్కొంటాయని వేడుకుంటున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఉక్రెయిన్‌లో చాలామంది తండ్రులు తమ కుటుంబాలను వీడి రష్యా బలగాలను ఎదుర్కొనేందుకు ఒక్కొక్కరూ సైనికుడయ్యారు. ఇక అక్కడ తండ్రులను వదిలి తల్లులతో ఉన్న చిన్నారుల బాధ వర్ణనాతీతం. అలాంటి కదిలించే కథలు వీడియో రూపంలో మీకోసం వన్‌ఇండియా అందిస్తోంది.

English summary

Childhood in Ukraine has ended with Russia invading the country. And many Ukraine men settled in other countries have landed in Ukraine to defend their country from Russia invasion.