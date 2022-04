International

oi-Chandrasekhar Rao

కీవ్: ఉక్రెయిన్‌పై తన యుద్ధాన్ని రష్యా సైనిక బలగాలు మరింత ఉధృతం చేశాయి. తూర్పు ప్రాంతంపై పట్టు బిగించే ప్రయత్నాన్ని ముమ్మరం చేసింది. ఇందులో భాగంగా ఈ రీజియన్‌లోని కీలక నగరం డాన్‌బాస్‌ను స్వాధీనం చేసుకునే దిశగా యుద్ధాన్ని తీవ్రతరం చేసింది. ఈ నగరంపై విరుచుకుపడుతోంది. ఈ పోరులో రష్యా ఇదివరకే కీలక లక్ష్యం అందుకుంది. అజోవ్‌ సముద్రతీరంలోని మరియోపోల్‌‌ను స్వాధీనం చేసుకుంది.

English summary

Ukrainian President Volodymr Zelenskyy said that the Russian forces launched a new offensive push along most of Ukraine's eastern flank on Monday and the Battle of Donbas has now begun.