International

oi-Chandrasekhar Rao

కాబుల్: ప్రస్తుతం ప్రపంచ దేశాల చూపు మొత్తం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీదే ఉంది. అమెరికా సైన్యం 20 సంవత్సరాల పాటు కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ వచ్చిన ఆప్ఘనిస్తాన్ ఇప్పుడు తాలిబన్ల వశం కావడాన్ని నివ్వెరపోయి చూస్తోన్నాయి ప్రపంచ దేశాలు. అగ్రరాజ్యం తన సైనిక బలగాలను వెనక్కి తీసుకున్న అతి కొద్దిరోజుల్లోనే సత్తా చాటారు తాలిబన్లు. ఇన్ని సంవత్సరాలు పాటు ఎక్కడ ఉన్నారో.. ఎలా ఉన్నారో తెలియకుండా పోయిన తాలిబన్లు- అమెరికా అడ్డు తొలగిపోవడంతో ఒక్కసారిగా పడగ విప్పారు.

English summary

The Taliban's top leadership is on its way to take charge of the Afghanistan government. A Taliban official announced from the presidential palace that the country would now be called the Islamic Emirate of Afghanistan.