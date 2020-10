అమెరికన్లను వరించిన నోబెల్ ప్రైజ్: ఆర్థికశాస్త్రంలో వినూత్న ప్రయోగం: నూతన ఆక్షన్ సిద్ధాంతం

ఓస్లో: అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన నోబెల్ బహుమతుల పరంపరలో మరో అంకం ముగిసింది. కీలకమైన ఆర్థికశాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతులను ప్రకటించింది కమిటీ. ఈ మేరకు కొద్దిసేపటి కిందటే ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఆర్థికశాస్త్రంలో వినూత్న ప్రయోగాలు చేసిన ఇద్దరికి ఈ అవార్డులను ప్రకటించింది. పాల్ ఆర్ మిల్గ్రోమ్, రాబర్ట్ బీ విల్సన్‌లకు ఈ ఏడాది ఆర్థికశాస్త్రం నోబెల్ పురస్కారాలను అందజేయనున్నట్లు వెల్లడించింది.

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020

ఇంప్రూవ్‌మెంట్స్ ఇన్ ఆక్షన్ థియరీ అండ్ ఇన్నోవేషన్స్ ఆఫ్ న్యూ ఆక్షన్ ఫార్మట్స్‌ను రూపొందించిన పాల్ ఆర్ మిల్గ్రోమ్, రాబర్ట్ బీ విల్సన్‌కు ఆర్థికశాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతులను అందించనున్నట్లు కమిటీ పేర్కొంది. పాల్ ఆర్ మిల్గ్రోమ్, రాబర్ట్ బీ విల్సన్‌.. ఇద్దరూ అమెరికాలోని స్టాన్‌ఫొర్డ్ యూనివర్శిటీలో ప్రొఫెసర్లుగా పనిచేస్తున్నారు. 1948లో అమెరికాలోని డెట్రాయిట్‌కు చెందిన మిల్గ్రోమ్ 1979లో స్టాన్‌ఫొర్డ్ యూనివర్శిటీలో పీహెచ్‌డీ పూర్తి చేశారు.

అనంతరం.. అదే యూనివర్శిటీలో ప్రొఫెసర్‌గా చేరారు. హ్యుమానిటీస్ అండ్ సైన్సెస్ విభాగాధిపతిగా ఉన్నారు. రాబర్ట్ బీ విల్సన్ 1937లో జెనీవాలో జన్మించారు. 1963లో హార్వర్డ్ యూనివర్శిటీ నుంచి పట్టా అందుకున్నారు. మేనేజ్‌మెంట్ విభాగం ప్రొఫెసర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆర్థికశాస్త్రంలో వారు కనుగొన్న నూతన ఆక్షన్ సిద్ధాంతాలు కొనుగోలుదారుడికి, వినియోగదారుడికి, పన్నుదారులకు లబ్ది పొందేలా ఉన్నాయని నోబెల్ బహుమతుల కమిటీ, రాయల్ స్వీడిష్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ సెక్రెటరీ జనరల్ గొరాన్ హన్‌సన్ తెలిపారు.

ఆర్థికశాస్త్రంలో ఇదొక వినూత్న ప్రయోగానికి దారి తీస్తుందని అన్నారు. అందుకే ఈ విభాగంలో వారికి ఈ అవార్డుల పేర్లను ఎంపిక చేసినట్లు తెలిపారు. గత ఏడాది ఆర్థికశాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి అమెరికాలో స్థిరపడిన భారత సంతతికి చెందిన అభిజిత్ బెనర్జీకి లభించిన విషయం తెలిసిందే. ఇదివరకు భారత్‌కే చెందిన ఆమర్త్యసేన్‌కు ఆర్థికశాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి లభించింది. ఈ సారి ఈ విభాగంలో ఇద్దరు అమెరికన్ ప్రొఫెసర్లకే ఈ అవార్డు వరించింది.

Robert Wilson – awarded this year’s Prize in Economic Sciences – showed why rational bidders tend to place bids below their own best estimate of the common value: they are worried about the winner’s curse – that is, about paying too much and losing out.#NobelPrize pic.twitter.com/3pJpVuc1e5 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020