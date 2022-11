VIRAL VIDEO:కూతురికి జడ వేసిన తల్లి, పూర్తయ్యాక అలా కాదు అనడంతో.. వైరల్

International

ఈ కాలం పిల్లలు.. సూపర్ ఫాస్ట్. అవును వారికి ఏం కావాలో తెలుసు. మొబైల్స్/ ట్యాబ్ పట్టుకొని చూస్తుంటారు. అలా చేయాలని అమ్మను మారాం చేస్తుంటారు. అలా ఓ తల్లి తన కూతురికి జడ వేశారు. అయితే నచ్చకపోవడంతో మళ్లీ తీసి వేసి వేశారు. ఆ వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారుతుంది.. మీరు కూడా చూడండి.

పిల్లలకు జుట్టు వేయడం అంటే మాములు విషయం కాదు. వారికి ఏదీ ఓ పట్టనా నచ్చదు. అలా ఓ చిన్నారి తన తల్లికి తగిన సూచనలు చేసింది. వీడియోను ఇన్ స్టాలో హర్మొని అండ్ హన్సెల్ గతనెల 2వ తేదీన షేర్ చేశారు. ఇప్పుడు అదీ వైరల్ అవుతుంది. హోయిర్‌ను ఆమె చెప్పినట్టే జుట్టు వేస్తోంది. ఆ తర్వాత రెండు జడలు వేసింది. పూర్తయిన తర్వాత.. మమ్మ అలా కాదు అనడంతో ఆమె అవునా అనుకుంది. పక్కన మరో చిన్నారి ఏడుస్తోండగా తీసుకొచ్చి.. ఛైర్‌లో కూర్చొబెట్టింది.

జడ ఇలా వేయాలని కోరానని తెలిపింది. దీంతో కుడి పక్కన గల జడను తీసివేసి స్టైల్‌గా రెడీ చేసింది. ఈ వీడియోకు ఇప్పటికే 2.1 మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయి. లక్ష లైకులు వచ్చాయి. చాలా మంది వావ్ సూపర్ అంటూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఆ తల్లి తన కూతురిని అర్థం చేసుకుందని చెబుతున్నారు. తనకు ఏం కావాలో ఆమె తెలుసుకుందని రాసుకొచ్చారు. చివరికీ ఆమె కోరినట్టే చేసిందని రాశారు. ఆమె మంచి తల్లి అని చాలామంది అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.

కూతురు భావం వ్యక్తం చేసేందుకు ఆ తల్లి సహకరించింది అని ఒకరు రాశారు. ఆమెకు చాలా ఓపిక అని.. తన కూతురిని కూడా గౌరవించందని రాశారు. తను మాత్రం అలా ఉండటం లేదని ఒకరు రాశారు. ఆ పేరంట్ వైఖరి తనకు నచ్చిందని రాశారు.

mother braiding her daughter's hair. After some time, girl begins to complain that her mother is not doing what she asked for. She continues by outlining her demands after that and even tells her mother.