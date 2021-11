ఆర్టీసీ బస్సులు రావడం లేదు! జస్టిస్ ఎన్వీ రమణకు విద్యార్థిని ఫిర్యాదు, సజ్జనార్ స్పందన

Telangana

oi-Rajashekhar Garrepally

హైదరాబాద్: ఆర్టీసీ బస్సులు సమయానికి రాకపోవడం, లేదా రాకపోవడం లాంటి సమస్యలు ఏదో ఒక సమయంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఎదుర్కొనే ఉంటారు. ఇలాంటి సమస్యలు ఎదురైతే ఎవరైనా డిపో మేనేజర్ లేదా టీఎస్ఆర్టీసీ ఎండీకి ఫిర్యాదు చేసి సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరతారు. కానీ, ఓ విద్యార్థిని మాత్రం ఏకంగా దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ప్రధాన న్యాయమూర్తికి ఫిర్యాదు చేసింది.

ఆ వివరాల్లోకి వెళితే.. రంగారెడ్డి జిల్లా మేడ్చల్ మండలం చిడేడు గ్రామానికి చెందిన వైష్ణవి అనే 8వ తరగతి విద్యార్థిని ఆర్టీసీ బస్సులు సమయానికి రాకపోవడంతో విసిగిపోయింది. ఈ క్రమంలో తాను పాఠశాలకు వెళ్లే సమయంలో ఆర్టీసీ బస్సులు సరిగ్గా నడపడం లేదనే విషయాన్ని సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ దృష్టికి తీసుకెళ్లింది.

ఆ విద్యార్థిని అభ్యర్థనపై స్పందించిన సీజేఐ జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ.. ఈ విషయాన్ని టీఎస్ఆర్టీసీ అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీంతో వెంటనే అప్రమత్తమైన టీఎస్ఆర్టీసీ ఎండీ సజ్జనార్ ఆర్టీ బస్సులను తక్షణమే పునరుద్ధరించినట్లు తెలిపారు. బస్సుల పునరుద్ధరణపై అప్రమత్తం చేసినందుకు సీజేఐ ఎన్వీ రమణకు సజ్జనార్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

#TSRTC Management sincerely Thank the Hon'ble apex court Chief Justice of India #CJIRamana Sir for alerting us to restore buses to send students on school timings in token of honoring #RTE @rashtrapatibhvn @PMOIndia @DrTamilisaiGuv @TelanganaCMO @barandbench @LiveLawIndia pic.twitter.com/eCkIopxZfH