పాడినంతకాలం మోడీతో డ్యూయెట్లు పాడి ఇప్పుడు కేసీఆర్ పిల్లిలా ఎందుకు దాక్కుంటున్నాడు? ప్రశ్నించిన షర్మిల

దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ రేపు రామగుండం పర్యటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రచ్చగా మారింది. రాజకీయ రగడకు కారణంగా మారింది. రామగుండంలో ఎరువుల ఫ్యాక్టరీ ని ప్రారంభించి జాతికి అంకితం చేయడానికి వస్తున్న నరేంద్ర మోడీ పర్యటనను అడ్డుకోవాలని టిఆర్ఎస్ పార్టీ తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తోంది. ఎప్పుడో ఉత్పత్తి ప్రారంభించిన ఎరువుల ఫ్యాక్టరీ ఇప్పుడు మోడీ ప్రారంభించడం వెనక ఆంతర్యం ఏమిటని టిఆర్ఎస్ పార్టీ మోడీ పర్యటన ను టార్గెట్ చేస్తుంది.

తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేస్తున్న, నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు కల్పించి విఫలమైన, దేశంలో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్న, సింగరేణి మైన్స్ ప్రైవేటీకరణ చేయడానికి రెడీ అయిన మోడీపై వ్యతిరేకతను వ్యక్తం చేయడానికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విభిన్న వర్గాల నుండి మద్దతును కూడగట్టి పెద్ద ఎత్తున ప్రతిఘటన ప్రారంభించింది. దీనిపై బిజెపి టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ని టార్గెట్ చేస్తోంది. మోడీ వస్తే కేసీఆర్ ఎందుకు భయపడుతున్నారో చెప్పాలని ప్రశ్నిస్తుంది.

English summary

YS Sharmila slams KCR over previously he sung duets with Modi. and questioned, now Modi is coming to our state, why is KCR hiding like a cat?