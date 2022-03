కేసీఆర్.. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిపై శ్వేతపత్రం విడుదల చెయ్: బండి సంజయ్ డిమాండ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. సీఎం కేసీఆర్ పాలనా వైఫల్యం వల్లే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆర్థిక పరిస్థితి పూర్తిగా గాడి తప్పిందని బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ విమర్శించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ధనిక రాష్ట్రం, మిగులు రాష్ట్రమని గొప్పలు చెబుతూ రాష్ట్రాన్ని అప్పుల కుప్పగా మార్చి పూర్తిగా దివాలా తీయించారని బండి సంజయ్ మండిపడ్డారు.

English summary

Bandi Sanjay demanded that KCR release a white paper on the state of the economy. Bandi Sanjay, was incensed that the state was in debt and went bankrupt, was incensed that the salaries of the employees were not being paid properly.