Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణ ఉద్యమం పేరుతో హిందూ సంస్కృతీ సాంప్రదాయాలను,తెలంగాణ సంస్కృతీ సాంప్రదాయాలను నీరుగార్చారని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ అన్నారు. ఉద్యమ సమయంలో చెప్పులు పెట్టి,హ్యాండ్ బ్యాగులు పెట్టి బతుకమ్మ ఆడారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బతుకమ్మ అంటే ఎవరికి తెలియదన్నట్లుగా కవితతోనే బతుకమ్మ అందరికీ తెలిసినట్లుగా మాట్లాడుతున్నారని అన్నారు. బతుకమ్మ ఎప్పుడు పుట్టింది కవిత ఎప్పుడు పుట్టిందని ఎద్దేవా చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం శ్రీకాంతచారి,సుమన్,పోలీస్ కిష్టన్న,యాదిరెడ్డి లాంటి ఎందరో ఆత్మబలిదానం చేస్తే... తమ వల్లే తెలంగాణ వచ్చిందని కేసీఆర్ కుటుంబం చెప్పుకుంటోందని మండిపడ్డారు. బడుగు బలహీనవర్గాల ప్రజల త్యాగాలతోనే తెలంగాణ సాధించుకున్నామన్నారు.

English summary

Bandi Sajay Padayatra-Telangana BJP chief Bandi Sanjay criticised CM KCR that he is not implemented any of his promise which were given in 2018 assembly elections.