వారికి ఆసరా ఏది? ఎన్నికలకు ముందు కేసీఆర్ హామీ గుర్తు చేస్తూ బండిసంజయ్ లేఖ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కు లేఖ రాశారు. రాష్ట్రంలో 57 సంవత్సరాలు దాటిన అర్హులందరికీ ఆసరా పథకం కింద పింఛన్లు ఇస్తామని ప్రకటించి, ఇప్పటివరకు ఆ హామీని అమలు చేయటం లేదంటూ బండి సంజయ్ లేఖ ద్వారా కేసీఆర్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేశారు.

English summary

Bandi Sanjay wrote a letter to CM KCR. Bandi Sanjay targeted the KCR that pensions would be given under the asara scheme to all those who have crossed 57 years, and that the guarantee has not been implemented so far.