సమైక్య పాలకులను మించి అవినీతి.!కేసీఆర్ పాలనపై ప్రజలు తిరగబడాలన్న బండి సంజయ్.!

Telangana

హైదరాబాద్ : ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మించి చంద్రశేఖర్ రావు పాలనలోనే అవినీతి రాజ్యమేలుతోందని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, ఎంపీ బండి సంజయ్ కుమార్ ధ్వజమెత్తారు. చంద్రశేఖర్ రావు కుటుంబ అవినీతి, నియంత పాలనతో ప్రజలు విసిగిపోయారని అన్నారు. రాష్ట్రంలోని ప్రజలంతా బీజేపీని ప్రత్యామ్నాయ పార్టీగా ఆదరిస్తున్నారని, ఇటీవల ప్రజా సంగ్రామ యాత్రకు వచ్చిన ఆదరణే అందుకు నిదర్శనమన్నారు. చంద్రశేఖర్ రావు ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలతోపాటు వివిధ వర్గాలకు ఇచ్చిన హామీల అమలు కోసం ప్రజా క్షేత్రంలోకి వెళ్లి నిలదీయాలని బండి సంజయ్ పిలుపునిచ్చారు.

English summary

BJP state president and MP Bandi Sanjay Kumar has flagged that corruption is rampant in the Chandrasekhar Rao regime beyond the joint Andhra Pradesh. Chandrasekhar Rao said people were fed up with family corruption and dictatorship.