దీపావళి తర్వాత బతుకమ్మ; అక్కడ ఆడా, మగా తేడా లేకుండా బతుకమ్మ సంబరాలు.. ప్రత్యేకతలివే!!

oi-Dr Veena Srinivas

అందరూ దసరాకి ముందు బతుకమ్మ వేడుకలు జరుపుకుంటారు. కానీ ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని ఓ గ్రామంలో మాత్రం దీపావళి పండుగ తరువాత బతుకమ్మ వేడుకలు జరుపుకుంటారు. మూడు రోజుల పాటు ఉత్సవాలు చేసి, చివరి రోజున ఆడ, మగ తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ బతుకమ్మ సంబరాలలో పాల్గొంటారు. ఇక ఈ బతుకమ్మ విశేషాలేంటి? మూడు రోజుల పాటు ఉత్సవాలలో ఏం చేస్తారు? ఎందుకు దీపావళి పండుగ తర్వాత వీరు బతుకమ్మను చేసుకుంటారు తెలుసుకోవాలంటే వన్ఇండియా అందించే ప్రత్యేకమైన కథనం మీకోసం.

English summary

Bathukamma celebrations are held after Diwali in Sithampet of Hanmakonda district. Bathukamma celebrations, which are celebrated by both male and female, will continue tomorrow and tomorrow.