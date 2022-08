తెలంగాణాపై బీజేపీ అపర చాణిక్యం... మోడీ, అమిత్ షాల ఫోకస్ వెనుక బిగ్ రీజన్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కేంద్రంలోని బిజెపి ఈసారి దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై ఫోకస్ చేస్తోందా? ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ పాగా వేయడానికి వ్యూహాత్మకంగా పావులు కదుపుతోందా? 2024 లోక్ సభ ఎన్నికల లక్ష్యంగా బీజేపీ దృష్టి సారించిందా? అంటే అవును అన్న సమాధానమే వస్తుంది. అసలు బిజెపి దక్షిణాది రాష్ట్రంపై ఇంతగా ఫోకస్ చేయడానికి గల ప్రధాన కారణం ఏమిటి అన్నది ప్రస్తుత ఆసక్తికరంగా మారింది.

English summary

BJP will get less seats in the north in the upcoming Lok Sabha elections, this time it has focused on the southern state of Telangana. It is discussed that this is the reason behind Modi and Amit Shah's focus on Telangana.