బీజేపీలో మేధావులు, విద్యావంతుల చేరికల వ్యూహం; తెలంగాణా కమలంపార్టీలోకి మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెక్ పెట్టడానికి బీజేపీ వ్యూహాత్మకంగా ముందుకు వెళుతుంది. దానికోసం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రత్యర్థి పార్టీలలో ఉన్న బలమైన నాయకులను, పార్టీలో చేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నాలు సాగిస్తూనే, మాజీ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులపై బిజెపి దృష్టిసారించింది. మేధావులు, విద్యావంతులను పార్టీలో చేర్చుకోవాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్న బిజెపి ఆ విషయంలో సఫలీకృతం అవుతున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది.

English summary

Former IPS officer T. Krishna Prasad will join BJP. BJP is trying to strengthen the party with the strategy of inclusion of intellectuals and educated people in Telangana.