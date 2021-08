వివాహేతర సంబంధం కోణం కూడా -కాలిపోయిన కారు డిక్కీలో బీజేపీ నేత శవం కేసుపై చందన దీప్తి వివరణ

Telangana

oi-Madhu Kota

మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తి మండలానికి చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి శ్రీనివాస్ హత్య కేసును పోలీసులు ఛేధించారు. శ్రీనివాస్ స్థానిక బీజేపీ నేతల కూడా కావడం, అతి దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ఆయన మృతదేహం లభ్యం కావడంతో ఈ కేసు రాజకీయంగానూ చర్చనీయాంశమైంది. అయితే, చాలా నేరాల్లాగే శ్రీనివాస్ హత్యకు కూడా వివాహేతర సంబధాలు, వ్యాపార లావాదేవీల్లో తేడాలే కారణమని పోలీసులు చెబుతున్నారు. శ్రీనివాస్ హత్యోదంతపై మెదక్ జిల్లా ఎస్పీ చందన దీప్తి బుధవారం మీడియాతో మాట్లాడారు..

English summary

Medak district Police have identified the accused in the murder case of businessman and local bjp leader Srinivas who belongs to Veldurthi mandal. speaking to media on wednesday, medak sp chandana deepti has revealed that accused Shiva is in custody and searching for two other accused. Police said the murder was caused by a scuffle in the real estate business or an extramarital affair.