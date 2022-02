ఖబడ్దార్‌ మోడీ.. తెలంగాణ పులిబిడ్డగా ఢిల్లీకోటను బద్దలు కొడతాం: జాతీయ రాజకీయాలపైనా సీఎం కేసీఆర్‌

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ జనగామ జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన భారీ బహిరంగ సభలో కేంద్ర ప్రభుత్వంపై నిప్పులు వర్షం కురిపించారు. తెలంగాణ ప్రజలతో పెట్టుకుంటే ఢిల్లీ కోటను బద్దలు కొడతామని, ఖబర్దార్ మోడీ అంటూ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. పిడికెడు లేని బీజేపీ నేతలు తమ జోలికొస్తే ఊరుకునేది లేదని సీఎం కేసీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

CM KCR‌ targets modi and slams central government over the negligence on telangana.CM KCR outraged on Modi and said that they will play a key role in national politics.