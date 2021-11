తెలంగాణలో ధాన్యం కొనుగోళ్ళ రగడ: కర్షకుడా.. కదిలిరా అంటూ కాంగ్రెస్; బీజేపీకి పోటీగా..ఎవరి తిప్పలు వారివే !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ధాన్యం కొనుగోలు రగడ చిలికి చిలికి గాలివానగా మారుతోంది. నువ్వా నేనా అన్నట్టు అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు గుప్పించడమే కాకుండా, భౌతిక దాడులకు పాల్పడుతున్న సంఘటనలు కూడా చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా ధాన్యం కొనుగోలు అంశంపై రైతుల పక్షాన పోరాటం చేసి టీఆర్ఎస్ కు ప్రత్యామ్నాయం కావాలని బీజేపీ ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే, బీజేపీ కంటే వెనుక బడిన కాంగ్రెస్ రైతుల కోసం కాంగ్రెస్ అంటూ ధాన్యం కొనుగోళ్ళపై సర్కార్ పై ఒత్తిడి తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది.

English summary

Paddy purchases continue in Telangana. congress party doing a protest with the name of Karshakuda .. Kadilira. The Congress is targeting the ruling TRS in Telangana and the BJP government at the Center to buy paddy from telangana farmers.