అనేక సమస్యలపై విజ్ఞప్తులు అందుతున్నాయి.!సైబరాబాద్ గ్రీవెన్స్ సెల్ పై సీపి సమీక్షా సమావేశం.!

హైదరాబాద్ : శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో సైబరాబాద్ కమీషనరేట్ అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. నగరంలోని ప్రజల సమస్యలకు పరిష్కారం, అనుమతులు, ట్రాఫిక్ సమస్యలు, ఆర్థిక నేరాలు, ఆన్ లైన్ మోసాలు, విద్యార్థుల సమస్యలతో పాటు ఇతరత్రా అంశాల పరిష్కారం కోసం ఏర్పాటు చేసిన గ్రీవెన్స్ సెల్ కు ఊహించని స్పందన వస్తున్నట్టు పోలీసు ఉన్నతాదికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. సామాన్య పౌరులు తమ సమస్యలను చెప్పుకోవడానికి సైబరాబాద్ పోలీసులు ఏర్పాటు చేసిన గ్రీవెన్స్ సెల్ ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉందని పోలీసులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

English summary

Police officials have made it clear that an unexpected response is coming to the grievance cell set up to address a number of issues. Police are making it clear that the grievance cell set up by the Cyberabad police is very useful for ordinary citizens to voice their concerns.