తెలంగాణా ప్రజలకు కరెంట్ షాక్ .. విద్యుత్ చార్జీల పెంపు, యూనిట్ కు ఎంతంటే?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రజలకు షాక్ ఇచ్చింది. ఇప్పటికే విపరీతంగా పెరిగిన నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు, పెట్రోల్ డీజిల్ మరియు వంటగ్యాస్ ధరలతో సతమతమవుతున్న సామాన్యుడిపై పెను భారం మోపేందుకు కేసీఆర్ సర్కారు సిద్ధమైంది. రాష్ట్రంలో విద్యుత్ చార్జీలను పెంచేందుకు నిర్ణయం తీసుకుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 14 శాతం మేర విద్యుత్ ఛార్జీలను పెంచుతూ టిఎస్ఈఆర్సి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.

English summary

The Telangana govt will give a current shock to Telangana people. The ERC has already approved the hike in electricity charges. Electricity charges will be increased by 50 paise for household needs and 1 rupee to the others.