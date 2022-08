ప్రభాస్ ను కాదని జూనియర్ తో చర్చలు.!బలమైన ఓటు బ్యాంక్ పై బీజేపి కన్ను.!గ్రేటర్ హైదరాబాదే టార్గెట్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : రాబోవు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో గులుపే లక్ష్యంగా భారతీయ జనతా పార్టీ పావులు కదుపుతోంది. అందుకోసం అందుబాటులో ఉన్న అన్ని అవకాశాలను ఉపయోగించుకోవాలని కమలం పార్టీ ఉవ్విళ్లూరుతుంది. తెలంగాణ బీజేపి అద్యక్షుడు బండి సంజయ్ ప్రజా సంగ్రామ యాత్రకు వస్తున్న ప్రజా స్పందన, ఇటీవల జరిగిన ఉప ఎన్నికలతో పాటు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీజేపి సాధించిన విజయాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని భవిష్యత్తులో మరింత వ్యూహాత్మకంగా ముందడుగు వేసి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపి జెండా ఎగరేయాలని కమలం నేతలు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. అందులో భాగంగా బలమైన సామాజిక వర్గం ఓటు బ్యాంకును సొంతం చేసుకునేందుకు బీజేపి ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసినట్టు తెలుస్తోంది.

English summary

It seems that the BJP is focusing on the vote bank of the strong community in Hyderabad and Rangareddy districts of Telangana. It seems that the BJP has set its sights on the social class that affects the victory in twenty-seven seats in these two constituencies.