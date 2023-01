తెలంగాణా గ్రానైట్ కంపెనీల అక్రమాలపై సీబీఐ రంగంలోకి దిగాలంటూ ఈడీ లేఖ.. వారికి షాక్!!

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గ్రానైట్ కంపెనీలపై ఈడీ అధికారులు నజర్ పెట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే గ్రానైట్ కంపెనీ అక్రమాలపై విచారణ జరిపిన ఈడీ అధికారులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చోటు చేసుకున్న అక్రమాలపై విచారణ జరిపించాలని సిబిఐకి మరోమారు లేఖ రాశారు. తెలంగాణా గ్రానైట్ కుంభకోణంపై దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసే పనిలో పడింది.

The ED letter asking the CBI to identify the irregularities in Telangana granite companies will create tension for the ministers and public representatives of Telangana who are doing the mining business.