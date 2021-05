పూర్తయిన గ్రౌండ్ వర్క్..?-ఆ ఆలోచన విరమించుకున్న ఈటల-కమలం గూటికే పయనం..?

Telangana

తెలంగాణ రాజకీయ చర్చంతా ఇప్పుడు 'ఈటల' చుట్టూ ముసురుకుంది. మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్ అయ్యాక ఈటల అడుగులపై సర్వత్రా చర్చ జరుగుతోంది. సొంత పార్టీ పెడుతారా... మరో పార్టీలో చేరుతారా అన్న ప్రశ్నలకు ఇప్పుడిప్పుడే కాస్త స్పష్టత వస్తోంది. ఇటీవలి ఆయన అడుగులు చూస్తుంటే బీజేపీకి ఆయన దగ్గరవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. బీజేపీలో చేరట్లేదని మద్దతు కూడగట్టేందుకు ఆ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వంతో భేటీ అయ్యానని ఈటల వెల్లడించారు. కానీ ప్రస్తుత పరిణామాలు మాత్రం ఈటల బీజేపీలో చేరడం దాదాపుగా ఖాయమైందనే వాదన వినిపిస్తోంది. ఢిల్లీలోని బీజేపీ అధిష్టానం నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ రాగానే ఈటల అధికారికంగా దీనిపై ప్రకటన చేస్తారన్న ప్రచారం జరుగుతోంది.

The entire political debate in Telangana is now revolving around 'Etala'. Following his dismissal from the ministry, there has been widespread debate over the issue. Looking at his recent steps, it seems that he is getting closer to the BJP.