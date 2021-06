సొంత ఇలాఖాలో ఈటలకు మరో షాక్-తెర పైకి ఈటల దళిత బాధితుల సంఘం-త్వరలో జీపు యాత్ర

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

మాజీ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ బీజేపీలో చేరేందుకు సిద్దమవుతున్న వేళ సొంత నియోజకవర్గం హుజురాబాద్‌లో ఆయనకు ఊహించని షాకులు తగులుతున్నాయి. తాజాగా 'ఈటల దళిత బాధితుల సంఘం' పేరిట హుజురాబాద్‌లో ఓ సంఘం ఏర్పాటైంది. ఈటల అరాచకాలు,అక్రమ కేసులపై సమిష్ఠిగా పోరాడేందుకు ఈ సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు సంఘం అధ్యక్షులు తిప్పరపు సంపత్ తెలిపారు. తాను పేదలు,అణగారిన వర్గాల పక్షపాతిని అని చెప్పుకునే ఈటలపై అదే అణగారిన వర్గాలు పోరుకు సిద్దమవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

English summary

Former minister Etela Rajender is facing unexpected shocks in his home constituency of Huzurabad as he prepares to join the BJP. Recently, an association called 'Etela Dalit Victims Association' was formed in Huzurabad. Tipparapu Sampath, president of the association, said the association was set up to fight collectively against anarchy and illegal cases.