నిత్యం చిగురిస్తూ ఉండేదే స్నేహం.!కేరింతలతో స్నేహితుల రోజును జరుపుకుంటున్న యువత.!

హైదరాబాద్ : అరమరికలు లేనిది.. అపురూపమైనది.. అద్బుతమైనది.. అమూల్యమైనది.. అమోఘమైనది..అన్యోన్యమైనది..అద్వితీయమైనది.. ఆఖరిక్షణం వరకు నిలిచేది స్నేహం ఒక్కటే.!స్నేహానికి ఉన్న విలువను వెలకట్టడం ఎవ్వరికి సాద్యం కాదు. ఎక్కడో పుట్టి, ఎక్కడో పెరిగి స్నేహం అనే చిన్న పదంతో దగ్గరై తుదివరకూ కలిసి ప్రయాణం చేసేదే స్వఛమైన స్నహం. ఇలాంటి పవిత్రమైన స్నేహానికి పరమార్థంగా ఎంతో మంది సజీవ సాక్షాలుగా నిలుస్తారు. రక్తబంధం కన్నా స్నేహ బంధం గొప్పది అని చాటిచెప్పుకునే స్నేహితుల దినోత్సవాన్ని యువత కేరింతల మధ్య జరుగపుకుంటున్నట్టు తెలుస్తోంది.

English summary

It seems that Friendship Day is being celebrated among the youth with utmost of movements, who claim that friendship is greater than blood.