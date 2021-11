కూకట్ పల్లిలో హోమో సెక్సువల్స్ రేవ్ పార్టీ; 44మంది యువకులు, ఇద్దరు హిజ్రాలతో రచ్చ రంబోలా!!

Telangana

పోలీసులు దాడులు చేస్తున్నా,కేసులు పెడుతున్నా హైదరాబాద్ నగరంలో మాత్రం రేవ్ పార్టీల కల్చర్ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. నిత్యం ఎక్కడో ఒక చోట అశ్లీల పార్టీలకు వేదికగా భాగ్యనగరం మారుతుంది. ఇక తాజాగా హైదరాబాద్ కూకట్ పల్లి లో ఓ రేవ్ పార్టీని భగ్నం చేశారు పోలీసులు. హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున జరిగిన ఈ రేవ్ పార్టీ లో షాకింగ్ విషయం ఏమిటంటే రేవ్ పార్టీలో పట్టుబడిన వారు అందరూ హోమోసెక్సువల్స్ . మొత్తం 44 మంది యువకులు, వారితో పాటు ఇద్దరు హిజ్రాలు కూడా కూకట్ పల్లి లో జరిగిన రేవ్ పార్టీలో పట్టుబడ్డారు.

English summary

Police have recently broken up a rave party in KukatPally, Hyderabad. All those caught at the rave party were homosexuals. A total of 44 youths, along with two Hijras, were caught at a rave party in Kukatpally.