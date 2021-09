హుజురాబాద్ ఉపఎన్నిక వాయిదా ; నష్టం బీజేపీకా, టీఆర్ఎస్ కా ? కాంగ్రెస్ కి మాత్రం రిలీఫ్ !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నిక వాయిదా పడింది. ఇప్పటికే హోరాహోరీగా అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలు ప్రచారం కొనసాగిస్తున్న ఈ సమయంలో ఈసీ ఇచ్చిన షాక్ అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు తగిలినప్పటికీ , ఈసీ తాజా నిర్ణయంతో ఏ పార్టీకి లాభం చేకూరుతుంది? ఏ పార్టీకి నష్టం జరుగుతుంది ? అన్న చర్చ రాజకీయ వర్గాలలో జోరుగా సాగుతోంది. హుజురాబాద్గ ఉప ఎన్నిక ఈటల రాజేందర్ వర్సెస్ సీఎం కేసీఆర్ అన్నట్టు మారటంతో ఉప ఎన్నిక విషయంలో అనేక అనుమానాలు వ్యక్తం అయిన క్రమంలో ఊహించిందే జరిగింది అంటున్నారు కొందరు రాజకీయ వర్గాల నాయకులు .

Rashmi gautham: మోడరన్ డ్రెస్ లోనే కాదు, చీరలో కూడా అందాలు ఆరబోస్తున్న జబర్దస్త్ బ్యూటీ (ఫొటోస్)

English summary

The by-election in Huzurabad constituency, which was taken up prestigious by the ruling and opposition parties in Telangana, has been postponed. While the shock given by EC has hit all political parties at a time when the ruling and opposition parties are already campaigning furiously, which party will benefit from EC's latest decision? Which party will suffer the loss? That debate is raging in political circles. The talk is that there is a trend in favor of Etela Rajender in Huzurabad at present and the postponement of the polls will big loss to the BJP.