Manchireddy Kishanreddy: ఈడీ విచారణకు హాజరైన టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి..

రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి ఈడీ విచారణకు హాజరయ్యారు. ఈడీ ఆఫీసులో టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డిని అధికారులు ప్రశ్నించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో క‌ల‌క‌లం రేపిన క్యాసినో కేసులో టీఆర్ఎస్‌ నేత‌, ఇబ్ర‌హీంప‌ట్నం ఎమ్మెల్యే మంచిరెడ్డి కిష‌న్ రెడ్డిని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్ట‌రేట్ అధికారులు విచారించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కేసులో చీకోటి ప్ర‌వీణ్‌పై ఇప్పటికే కేసు నమోదు చేసి విచారించారు.

English summary

TRS MLA Manchireddy Kishan Reddy attended the ED investigation of Chikoti Praveen casino cases. There are allegations against Manchireddy that Manchireddy Kishan Reddy had gone abroad and played casino games in the past.