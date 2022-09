వైఎస్ జగన్, షర్మిలపై జగ్గారెడ్డి తీవ్రవ్యాఖ్యలు; ఎన్టీఆర్ యూనివర్సిటీ పేరు మార్పుపైనా సంచలనం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి వైయస్ జగన్, వైయస్ షర్మిల పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాజాగా సంగారెడ్డి నియోజక వర్గంలో పర్యటిస్తున్న వైయస్ షర్మిల తాను వైయస్సార్ వదిలిన బాణాన్ని అని చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఘాటుగా స్పందించారు. జగ్గారెడ్డిని టార్గెట్ చేసిన షర్మిలపై ఘాటుగా స్పందించారు. షర్మిల ఆనాడు పాదయాత్ర చేస్తూ జగనన్న వదిలిన బాణాన్ని అని చెప్పిందని, ఇక ఇప్పుడు ఇక్కడ దస్తీ వేసి వైయస్ వదిలిన బాణాన్ని అని చెబుతోందని జగ్గా రెడ్డి మండిపడ్డారు.

English summary

Jaggareddy made extreme comments on YS Jagan and YS Sharmila. He said jagan and sharmila are not working for YS ambitions. He commented that the name of NTR University should not be changed and the jagan decision was wrong.