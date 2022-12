దారులు తెరిచే ఉన్నాయి.. టీఆర్ఎస్ లో మళ్ళీ జూపల్లి కృష్ణారావు వ్యాఖ్యల దుమారం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టిఆర్ఎస్ పార్టీలో మరోమారు జూపల్లి కృష్ణారావు వ్యాఖ్యల దుమారం రేగింది. గత కొంత కాలంగా టిఆర్ఎస్ పార్టీపై తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్న ఆయన పార్టీ మారతారని చాలాసార్లు పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. అయితే నేటికి టిఆర్ఎస్ పార్టీలోనే కొనసాగుతున్న ఆయన తాజాగా కార్యకర్తల సమావేశంలో చేసిన వ్యాఖ్యలు పార్టీ శ్రేణులలో ఆసక్తికర చర్చకు కారణమవుతున్నాయి.

English summary

Former Minister Jupally Krishna Rao sensational remarks at the meeting of the activists. He commented that doors open for him, and he is giving a sign that he will change the party.