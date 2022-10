రైతు వేషంలో ఆకట్టుకున్న కేఏ పాల్ .. మునుగోడులో రోజుకో గెటప్ లో రచ్చ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నిక పోలింగ్ కు సమయం దగ్గర పడటంతో మునుగోడు ఉపఎన్నికను సీరియస్ గా తీసుకొని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు. ఎవరికి వారు వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడలతో మునుగోడులో జెండా ఎగురవేయాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇక ఇదే సమయంలో మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో ఏ మాత్రం తగ్గకుండా కే ఏ పాల్ రచ్చ చేస్తున్నారు. మునుగోడు లో గెలిచేది నేనే అంటూ కే ఏ పాల్ తెగ ప్రచారం చేస్తున్నారు.

English summary

KA Paul, who is impressive with his get-ups, recently he wore a farmer's outfit, and went for election campaign. He is asking to vote for him and said that he will develop munugode.