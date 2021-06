హుజూరాబాద్ పై కేసీఆర్ ప్రేమ .. రంగంలోకి ఎర్రబెల్లి, ఇంట్రెస్టింగ్ గా మంత్రుల పర్యటనలు, పథకాల పందేరం !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో సీఎం కేసీఆర్ రానున్న ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారా? మంత్రులు ఎమ్మెల్యేల పర్యటనల వెనుక ఆంతర్యం అదేనా ? హుజరాబాద్ నియోజకవర్గం లోని ప్రజలకు పలు సంక్షేమ పథకాలను అందించడం, నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయడం ఈటల రాజేందర్ కు చెక్ పెట్టడం కోసమేనా? అంటే హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలు అవును అనే చెప్తున్నారు. అయితే ఈసారి సీఎం కేసీఆర్ కు ఈటల రాజేందర్ కు చెక్ పెట్టడం ఈజీ కాదని అర్థం అయిన నేపథ్యంలోనే యుద్ధ ప్రాతిపదికన కార్యాచరణలోకి దిగినట్లుగా చర్చిస్తున్నారు. ఈ నేపధ్యంలో మంత్రుల పర్యటనలు, పథకాల పందేరం ఆసక్తికరంగా మారాయి.

కేసీఆర్ ప్రగతి, సాధికారతల పాట అందుకే.. అన్నీ ప్రగల్భాలే, నేను చెప్పిందే నిజమన్న విజయశాంతి

English summary

CM KCR in Huzurabad constituency paying special attention in the wake of the upcoming by-election. It is the motive behind the visits of ministers and MLAs. TRS govt has providing various welfare schemes to the people of Huzarabad constituency and to carry out various development programs in the constituency to give a check to Eatala Rajender. In this context, the visits of ministers and the handing over of schemes have become interesting.