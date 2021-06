ఆ జిల్లాల పేర్లు మార్పు .. వరంగల్ పర్యటనలో సీఎం కేసీఆర్ కీలక ప్రకటనలు ఇవే !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఈరోజు వరంగల్ అర్బన్ జిల్లాలో పర్యటించిన సీఎం కేసీఆర్ నూతనంగా నిర్మించిన సమీకృత కలెక్టరేట్ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా, వరంగల్ రూరల్ జిల్లా ల విషయంలో కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇకనుండి వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా పేరును హనుమకొండ జిల్లాగా మారుస్తామని సీఎం కేసీఆర్ వెల్లడించారు. అలాగే వరంగల్ రూరల్ జిల్లా ను వరంగల్ జిల్లా గా మారుస్తామని పేర్కొన్నారు.

వరంగల్ లో సీఎం కేసీఆర్ పర్యటనలో ఉద్రిక్తత .. సీఎం కాన్వాయ్ అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసిన నిరుద్యోగులు

English summary

CM KCR, who visited Warangal Urban District today, inaugurated the newly constructed Integrated Collectorate office. Speaking on the occasion, he made a key statement regarding Warangal Urban District and Warangal Rural District. From now on, Warangal Urban District will be renamed as Hanmakonda District, said CM KCR. He also said that Warangal Rural District will be converted into Warangal District.