డ్యామిడ్ రేవంత్ కథ అడ్డం తిరిగింది; తెలివిగా తప్పుకున్న కోమటిరెడ్డి; మునుగోడులో రేవంత్ కింకర్తవ్యం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మునుగోడు ఉపఎన్నిక అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు ప్రతిష్టాత్మకంగా మారగా, కాంగ్రెస్ పార్టీకి మాత్రం జీవన్మరణ సమస్యగా తయారయింది. సిట్టింగ్ స్థానాన్ని మళ్లీ దక్కించుకోవడం కాంగ్రెస్ పార్టీకి కత్తి మీద సాములాగా మారింది. మునుగోడులో కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి రాజీనామా చేసిన వెంటనే, మునుగోడులో పాగా వేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపించుకుంటామని, కాంగ్రెస్ విజయం సాధించి తీరుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేసిన రేవంత్ రెడ్డికి కోమటిరెడ్డి బ్రదర్స్ పంచాయితీ పెద్ద తలనొప్పిగా తయారైంది.

English summary

Komatireddy Venkat Reddy has decided not to campaign for the by-elections in Munugode and it has shocked Revanth reddy. Now it becomes interesting what is Revanth's decision on Munugode by poll.