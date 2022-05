Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నేడు అమిత్ షా సభ, కేటీఆర్ సభలతో రాజకీయం రసవత్తరంగా మారింది. రానున్న ఎన్నికలు టార్గెట్ గా ఇప్పటి నుండే అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలు ప్రజా క్షేత్రంలోకి దూకుడుగా వెళ్తున్నాయి. ఒక పక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జనం గోస బిజెపి భరోసా పేరుతో రెండవ దశ ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర ముగింపు సందర్భంగా అమిత్ షా పర్యటించనున్నారు. తుక్కుగూడ లో ఏర్పాటు చేసిన భారీ బహిరంగ సభలో పాల్గొననున్నారు. తెలంగాణా రాజకీయాలపై సంచలన ప్రకటనలు చేయ్యనున్నారని సమాచారం.

Addressing the media after laying foundation for construction of HMWSSBOnline ’s Intake Well Pumping Station in Nagarjunsagar https://t.co/0vWnGVerZd

English summary

KTR laid the foundation stone for the in-tech well works at Nagarjunasagar Sunkisala, said telangana govt was planning ahead for drinking water without any problems upto 2072 in hyderabad.